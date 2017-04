Integraler Salon

Der Integrale Salon Tübingen bietet einen Erfahrungsraum, in dem der integrale Ansatz des amerikanischen Denkers und Autors Ken Wilber u.a. Vertreter/innen der integralen Szene erlebbar gemacht wird. Er ist für Menschen gedacht, die die eigene integrale Lebenspraxis weiterentwickeln möchten und sich dafür auch Impulse und Unterstützung anderer Menschen wünschen. Das nächste Treffen findet am Do. 11.5. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen statt.

In deutscher Sprache