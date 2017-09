Integraler Salon

Dieses Jahr feiert der Integrale Salon das zehnjährige Bestehen. In den letzten Jahren hat er sich stetig weiterentwickelt. Bei diesen monatlichen Treffen geht es um die Vertiefung und Anregung einer integralen Lebenspraxis, die maßgeblich durch den amerikanischen Philosophen Ken Wilber geprägt ist. Interaktiv und spielerisch erleben die Teilnehmer/innen Bewusstsein, Entwicklung, Rollen, Kommunikation, spannen den Bogen zum größeren Ganzen und tragen die Impulse und Achtsamkeit des Abends in den Alltag. Das nächste Treffenzum Thema „Kennenlernen der integralen Philosophie & Praxis“ findet am Do. 19.10. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen statt.

In deutscher Sprache