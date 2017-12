Integriert Euch!

Einwanderer in Deutschland sind keine Ausländer auf Durchreise, sondern gestalten unsere Gesellschaft mit. Sie sind nicht mehr nur Underdogs, sondern gehören inzwischen auch zu den Etablierten.

So bedeutet es für manche der länger ansässigen Deutschen eine große Umstellung, dass sie nicht automatisch die Bestimmer sind: Ressentiments gegen Einwanderer haben vor allem mit den gewandelten Hierarchien im heutigen Deutschland zu tun. Anette Treibel zeigt, was wir in Deutschland für mehr Integration tun können, dass Sarrazin und Co. zum Trotz Integration ein Projekt für alle ist - und, dass man Deutsch nicht nur sein, sondern auch werden kann. Treibels Vortrag und Buch ist ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel in der Integrationsdebatte und eine Anregung, wie sich Deutschland neu finden könnte Zur Person: Anette Treibel ist Professorin für Soziologie im Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule KarlsruheDozentin: Prof. Dr. Annette Treibel