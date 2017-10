Intensivpflege Kongress Reutlingen

In diesem Jahr werden dem Fachpublikum, wie auch in den Vorjahren, wichtige pflegewissenschaftliche Ergebnisse und Innovationen vorgestellt. Pflegeexperten und -wissenschaftler aus ganz Deutschland werden hierzu zum Kongress in Reutlingen erwartet. Eine fachgebundene Industrieausstellung ermöglicht einen direkten Kontakt mit Herstellern und Händlern. In diesem Jahr werden dem Fachpublikum, wie auch in den Vorjahren, wichtige pflegewissenschaftliche Ergebnisse und Innovationen vorgestellt. Pflegeexperten und -wissenschaftler aus ganz Deutschland werden hierzu zum Kongress in Reutlingen erwartet. Eine fachgebundene Industrieausstellung ermöglicht einen direkten Kontakt mit Herstellern und Händlern.

Der Kongress wird von einem Symposium für Mitarbeiter aus der Notaufnahme sowie mit einem Symposium zum Thema „Frühmobilisation“ begleitet. Die Reutlinger Fortbildungstage werden von pflegerischen und ärztlichen Fachverbänden, sowie von regionalen Kliniken unterstützt. Veranstalter ist die Akademie der Kreiskliniken Reutlingen.