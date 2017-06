inter:Komm! Open Air

Mit inter:Komm! möchte das franz.K eine Plattform bieten, auf der Menschen sich herkunfts-, generations- und orientierungsübergreifend mischen können, zwanglos miteinander in Kontakt kommen – und wo alle etwas Eigenes einbringen und etwas für sie Neues, Ungewohntes finden können. Sie haben Künstler_innen eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

Das Programm am Freitag steht ganz im Zeichen von Musik mit einer Mischung von östlichen und westlichen Elementen:

Gypsy Sound System Orkestra (CH) \\ GypsyBalkanLatinHipHop

Foltin (MZ) \\ Pseudo - Emigrant Kabarett

Foltin ist einer der wichtigsten mazedonischen Bands und existiert bereits seit 1995. Ihre Musik ist schwer zu definieren, sie klingt unberechenbar und herausfordernd: surreal, leidenschaftlich und witzig, dynamisch und sie ist voller Überraschungen.

Der einzigartige Mix verschiedenster Musikrichtungen (Balkan-Folklore, Jazz, Bossa Nova, Ambient & Elektro ) und der schnelle mazedonische Rhythmus verwandeln jedes Konzert in eine wilde Party und haben Foltin europaweit bekannt gemacht.Mit ihrer leidenschaftlichen, unkonventionellen Musik, ihrer Theater-Affinität und wachsendem nationalen und internationalen Erfolg hat sich Foltin zur vielversprechendsten Band Mazedoniens entwickelt.

Foltin haben die Musik für mehr als zwanzig Theaterproduktionen gemacht und komponierten unter anderem auch die Musik für den vielgelobten Dokumentarfilm, "Cash and Marry“.

Gypsy Sound System Orkestra (CH) \\ GypsyBalkanLatinHipHop

Gypsy Sound System Orkestra sind so etwas wie die in der Schweiz beheimatete Antwort auf Shantel oder Balkan Beat Box.

Mit über 1600 internationalen Auftritten gehören die polnisch-stämmige DJane Olga und ihr schwyzer Partner Dr. Schnaps aus Genf zu den weltweit gefragtesten World-Music-Djs. New York, Moskau, Tokyo, Lima, Mexico City, Budapest sind nur einige ihrer Stationen. Nach 12 Jahren auf Tour und unzähligen Kooperationen mit Live Musikern, gründeten sie 2012 als logische Konsequenz ihrer musikalischen Vision das Gypsy Sound System Orkestra. Ein multikulturelles Spektakel aus Ethno Rhythmen (Salsa, Bhangra, Tarantella) und urbanen Beats (Ragga, Drum & Bass, Hip Hop, Rock, Trap), Samples, Rap und Gesang in der Sprache der Roma, herausragende Livemusiker natürlich inbegriffen.

Gypsy Sound System Orkestra Konzerte sind immer wieder neu ein Erlebnis und leben von der Interaktion mit ihrem Publikum, auf das die WORLD FUSION nicht selten wie ein tanzender Tornado wirkt!

Limanja \\ Oriental Fusion Rock

Eine verträumte Violine, begleitet von funkigem Bass und tighten Drums. Die Baglama sorgt für Klänge aus 1001 Nacht und schmiegt sich an den modernen Sound der E-Gitarre – Limanja vereint Kulturen und entführt ihre Zuhörer in neue Gefilde internationalen Dialogs.

Limanja jongliert mit Raum und Zeit durchbrechenden musikalischen Einflüssen. Die zeitgenössischen Gitarrenriffs des vielseitigen Sängers und Gitarristen Nazim Sabuncuo?lu fusionieren mit dem kristallinen Spiel Serkan Ates‘ auf der Langhalslaute Ba?lama aus der Familie der Saz. Zusätzlich ergänzt wird ihr unverwechselbarer Sound mit einem funkigen Bass, packenden Drums und freien Violinen-Einlagen. Mal erinnert der gefühlvolle Gesang an moderne Songwriting-Traditionen und Posen aus der Rockmusik, mal spielt Sabuncuo?lu mit dem träumerischen Klang maurischer Arabesken. Urbaner Flair trifft auf brandneue Geschichten aus 1001 Nacht! Die Band gewann bereits in jungen Jahren den Deutschen Rock und Pop Preis und war beim CREOLE-Weltmusikwettbewerb in der Endausscheidung.

Afteshow Party mit MagicMar (Dom Kulture)

BalkanBrass, Balkanbeats, Folkstep, Ska, Weltmusik