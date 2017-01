Interkulturelles RepairCafé

In netter Gesellschaft können Menschen aus verschiedenen Kulturen bei einer Tasse Kaffee oder Tee ihre „Mitbringsel“ gemeinsam auf Vordermann bringen. Unser RepairCafé ist kein Reparaturservice. Unser Ziel ist es, defekte Dinge selbst oder gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen “Experten” oder anderen Teilnehmern zu reparieren. Mitgebracht werden kann alles, was kaputt ist und was man selber ins RepairCafé tragen kann. Das interkulturelle RepairCafé findet an jedem dritten Samstag im Monat in der Zeit von 14-17 Uhr im KulturWohnzimmer der LUKE oberhalb des KulturKellers in der Maxstraße 1 statt (barrierefrei zu erreichen).