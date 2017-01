International Hot Jazz Quartet + 2

100 Years Original Dixieland Jazz Band - 100 Years of Recorded Jazz

2017 feiert die Jazz-Welt den 100. Geburtstag der ersten Jazz-Schallplatte, die 1917 von der Original Dixieland Jazz Band aufgenommen wurde und am 27. Februar 2017 erschien. Dieses Ereignis zum Anlass nehmend verstärkt sich das International Hot Jazz Quartet mit zwei internationalen Jazzgrößen, um dieses Ereignis gebührend zu feiern.

Das "International Hot Jazz Quartet" gehört zu den renommiertesten Ensembles für traditionellen Jazz der 1920er 1950er Jahre. Dabei serviert die Band diese Art der Musik in zeitgemäßer Form, die auch der jüngeren Generation von Jazzliebhabern Appetit auf mehr macht. Die Band setzt sich aus folgenden Musikern zusammen:

Duke Heitger (USA), Trompete, stammt aus einer Musikerfamilie und war schon als Junge vom Sound und Groove der Schelllackplatten seines Vaters fasziniert. Er hat die verschiedenen Trompetenstile von Louis Armstrong bis Ruby Braff zu seiner eigenen Sprache entwickelt und ist weltweit einer der bedeutendsten und gefragtesten Hotjazz- und Swingtrompeter. Sein Sound ist warm und voll, und er spielt - wie kaum ein anderer - die ganze Bandbreite seines Instrumentes aus. Auch im Bereich Popmusik hatte er schon einen sehr beachtlichen Erfolg als Trompeter auf der CD "Hot" der Band Squirrel Nut, die über 1 Million Mal verkauft wurde und eine Platin-CD einbrachte.

Engelbert Wrobel (D), Klarinette/Saxofon, sorgte schon in Kindertagen mit seinem Talent als Klarinettist für Aufsehen, bevor er sich für den traditionellen Jazz zu interessieren begann. Sein vollendetes Klarinettenspiel verbindet höchste musikalische Ansprüche mit bekennender Lebensfreude zu einer unvergleichlichen Bühnenpräsenz.

"Lassen Sie sich nicht durch den Namen täuschen. Engelbert Wrobel ist ein deutscher Holzbläser, der einen Sturm entfachen kann." (The American Rag)

Paolo Alderighi (I), Piano, wird vom bekannten amerikanische Jazzrezensent und Blogger Michael Steinman wie folgt beschrieben: "Obwohl einige Paolo als "Jazzpianist", oder "tollen jungen Musiker", oder "überdurchschnittlich begabten Improvisateur" bezeichnen, so ist seine wahre Bezeichnung einfacher und tiefer. Paolo ist Könner und Künstler, der Schönheit kreiert. Die Musik wie er sie sich vorstellt, erzeugt Entzücken, ist voller Überraschungen und leuchtet hell."

Bernard Flegar, Schlagzeug, zählt zu den vielversprechendsten Jazzmusikern und gefragtesten Schlagzeugern seiner Generation. Der in Ulm beheimatete Drummer gibt den Stücken das passende swingende Gerüst und sprengt in den Soli alle Fesseln. Auftritte führten ihn in alle Welt, u.a. auch in die Wiege des Jazz nach New Orleans. Er konzertierte unter anderem mit bekannten Musikern des Jazz wie Ken Peplowski, Allan Vaché und Chris Barber.

Die Gäste:

Dan Barrett (USA), Posaune, hat mit seinem eleganten Spiel die romantische Swingposaune von Lawrence Brown bis Jack Teagarden in die Zukunft gerettet. Geschmackssicher und mit der großen Fantasie einer modernen Auffassung hat er den vokal orientierten Stil weiterentwickelt; mit seinem expressiven, warmen Sound setzt Dan Barrett heute weltweit Maßstäbe im klassischen Jazz und Mainstream. Er spielte in Benny Goodman's letzter Big Band Lead- und Soloposaune.

Nicki Parrott (AUS), Kontrabass, Gesang, spielt einen gnadenlos zupackenden Bass und hat durch ihre gefühlvolle Art zu singen die Gabe, ihren Songs Leben einzuhauchen und ihr Publikum zu berühren. Zwei ihrer unzähligen Alben wurden in Japan, wo sie ein Superstar ist, zum "Best Vocal Jazz Album Of The Year" gekürt.

"Nicki Parrott könnte jeden dazu bringen, Jazz zu lieben" (Cabaret Szene 2013).

"Sie hat diese spezielle Gabe, die man nicht in einem Musikladen kaufen kann." (Les Paul)