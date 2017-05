Internationaler Tag der Freude

Schöpfen Sie Lebensfreude

Der internationale Tag der Freude wird seit 1981 jährlich im Juli gefeiert. Glück und Freude sind oftmals nicht klar voneinander zu trennen. Wenn wir glücklich sind, spielt Freude auch immer irgendwie eine Rolle. Aber was bringt Menschen dazu, sich glücklich zu fühlen? Freude zu empfinden? Können wir glücklicher werden? Was macht Menschen zufrieden?

Diesen Fragen widmet sich Hans-Martin Bauer in seinem interaktiven Vortrag „Anleitung zum Glücklichsein“ am Dienstag, 25. Juli 2017 um 19:30 Uhr im Großen Kursaal in Bad Mergentheim.Er wird die Erkenntnisse der Glücksforschung aufzeigen und mit handfesten Glückstipps und Aspekten aus der Positiven Psychologie auf die Voraussetzungen für eine zufriedene Lebensgestaltung eingehen.

Erfahren Sie mit welchen „Glücksverstärkern“ Sie Ihr Glücksniveau und Ihre Lebenszufriedenheit steigern können und welche Orientierung zum Glück es gibt!