Internationales Familienfrühstück

Das tradtionelle Internationale Familienfrühstück findet am Sonntag, dem 25.06. ab 10.30 Uhr in der Allee bei der Musikschule statt.Sommer, Sonne, Musik und Tanz genießen- das alles erwartet die Teilnehmer des Internationalen Familienfrühstücks mitten in Sinsheim.Die Agenda-Gruppe "Internationale Begegnung" lädt wieder herzlich dazu ein, am Sonntagmorgen, in die Allee zu kommen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Häppchen vom Internationalen Buffet, das von den Teilnehmern mit mitgebrachten Leckereien bestückt wird.Für Augen und Ohren gibt es ein kleines Folklore- Programm mit Musik und Tanz auf der Bühne und Spielmöglichkeiten für die Kinder. Als Kooperationspartner sind in diesem Jahr die Sinsheimer Landfrauen mit der Kreisgeschäftsführerin Margarete Uhler und die Volkstanzgruppe mit THeo Grimm sowie die Alphornbläser Steinsbergblick, verschiedene Tanzgruppen und das Spielmobil Kraichgau mit dabei.