Internationales Jazzkonzert

Das 37. internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle, das das Kulturamt Plochingen veranstaltet, steht vor der Tür – ein Veranstaltungshighlight für alle Jazzfreunde! Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments.

Charly Antolini (CH), Schlagzeug & Bandleader

Der Schweizer Schlagzeuger Charly Antolini gilt seit über 60 Jahren als einer der besten Jazzdrummer der Welt. In seiner langen Karriere hat er mit Stars wie Bill Coleman, Jimmy Guiffre, Baden Powell, Art van Damme, Earl Hines und Roy Eldrige gespielt. In seinem aktuellen Programm widmet er sich mit seinem Quintett der Musik des „King of Swing“, des großen Benny Goodman. Antolini hat selbst in Goodmans Band gespielt: über 3 Jahre war er "Member" des "King of Swing" Benny Goodman Quintett von 1981-1983. So spielte er mit B.G. das berühmte Weihnachts-Konzert in der ARD 1981 und war mit ihm bei Konzerten in Rom, Kopenhagen, Berlin, Hamburg, San Francisco und anderen Stationen dabei. Auch Lionel Hampton engagierte ihn als Drummer in seiner Bigband und spielte mit ihm über 15 Konzerte in Deutschland und Dänemark. 5 Jahre war Charly fester Drummer bei der Erwin Lehn SDR Bigband, über 10 Jahre in der ZDF Bigband von Max Greger und 3 Jahre in der Bigband von Kurt Edelhagen WDR. Charly Antolini hat über 50 LP / CD-Produktionen veröffentlicht, bei großen Plattenlabels ebenso wie unter seinem eigenen Label „Skinfire-Records“. Seine Kult-LP „Knock out“ war innerhalb von wenigen Wochen vergriffen.

Bernhard Ullrich (BRD), Klarinette

Seit Jahren steht Bernhard Ullrich mit Klarinette und Saxofon auf deutschen und internationalen Bühnen und ist ein viel gefragter Live- und Studiomusiker. Er tritt mit den Swing Legenden Max Greger und Hugo Strasser ebenso wie mit eigenen Formationen auf. Vielseitigkeit ist die Stärke von Bernhard Ullrich, seine musikalische Bandbreite reicht vom Swing, Jazz und Musical zur professionellen Standard- und Latein-Tanzmusik. Darüber hinaus ist Ullrich, der seine ursprünglich klassische Ausbildung in den Studienfächern Klavier und Klarinette absolviert hat, immer wieder bei anspruchsvollen klassischen Aufführungen engagiert, beispielsweise vom Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz oder von den Münchner Symphonikern.

Thilo Wagner (BRD), Piano

Sein swingender Klavierstil gehört zum Besten, was die deutsche Jazzszene zu bieten hat. Nach 12 Jahren klassischer Klavierausbildung in Karlsruhe gründete er bereits mit 18 Jahren sein erstes Trio. Mittlerweile ist der in der Tradition von Erroll Garner oder Oscar Peterson vor Kreativität sprühende Ausnahmepianist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Europäischen Swing Szene und auch über die deutschen Grenzen hinaus als Institution auf dem Swing Sektor bekannt. 1998 hat er den Solistenpreis des Jazzfestivals in Vienne (Frankreich) gewonnen. Tourneen führten ihn durch ganz Europa, Kanada, USA sowie Südamerika und er ist mittlerweile auf mehr als 70 CDs und zwei Direktschnittplatten zu hören, die er mit großen Kollegen wie Billy Mitchell, Butch Miles, Slide Hampton, Art Farmer, Emil Mangelsdorff, Martin Drew oder Danny Moss einspielte. Als ständiger Tournee Begleiter spielt er u.a. mit Jim Hall, Scott Hamilton, Clark Terry, Charly Antolini, Benny Waters, Peanuts Hucko, Ack Van Rooyen, Buddy DeFranco.

Joachim „Rocky“ Knauer (KAN), Bass

Geboren 1951 in Hanerau-Hademarschen und aufgewachsen in Vancouver. Rocky Knauers musikalische Ausbildung begann bereits in seinem vierzehnten Lebensjahr. Er begann als Gitarrist in kanadischen Rock- und Soulgruppen, wechselte - 1971 nach Deutschland zurück-gekehrt - zum E-Bass und 1974 zum Kontrabass. Von 1974 bis 1977 studierte Knauer an der Munich Jazzschool von Joe Haider. Seit 1975 spielte er in der Gruppe Music Community (mit Alex Bally, Larry Porter, Frank St. Peter, Hermann Breuer und Lee Harper). Dann spielte er u.a. bei Dusko Goykovich, Ken Rhodes, Al Porcino und Klaus Weiss (LPs Child's Prayer, On Tour). Mit Wolfgang Lackerschmid und Chet Baker ging er seit 1979 mehrmals auf Tournee (Album Welcome Back, 1987). Weiterhin arbeitete er mit Doug Hammond, Art Farmer, Dave Burrell, Bob Degen, George Greene, Helge Schneider und anderen. Er leitet ein Quartett (mit u.a. Allen Blairman) und ist außerdem an zahlreichenAufnahmen verschiedenster Jazz-Größen beteiligt.

Dizzy Krisch (BRD), Vibraphon

1963 stand ein 9-jähriges „Jazzwunderkind“ aus dem Schwarzwald auf den Bühnen der Festivals und eroberte im Sturm die Herzen der Fans. Mit seinen Brüdern räumte Dizzy im „Krisch Quartett“ reihenweise Preise auf internationalen Wettbewerben ab. Er brachte sich im Selbststudium das Vibraphonspiel bei, tief beeindruckt vom Bluesfeeling der schwarzen Jazzmusiker und ganz besonders des großen Virtuosen Milt Jackson. Ihm hat er auch eines seiner musikalischen Projekte gewidmet, die vom Swing mit Charly Antolini bis hin zum New Jazz in Claus Stötters „Nevertheless“ reichen. In seiner langen Karriere traf er musikalisch mit unzähligen Jazzgrößen zusammen, u.a. mit Albert Nicholas, Carlos Benavent, Albert Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf, Hugo Strasser, Max Greger, Charles Höllering, Paul Kuhn und Perry Wilson. In vielen seiner Projekte spielt er seine eigenen Kompositionen. Vielfalt, technische Brillanz und improvisatorische Meisterschaft weisen ihn heute als einen der großen Vibraphonisten der deutschen Jazzszene aus.

Zur Einstimmung spielt die Jazzband der Musikschule Plochingen „Jazztasy“ unter der Leitung von Rainer Frank.

Karten zum Preis von 20,- Euro gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo, Marktstraße 36, 73207 Plochingen oder ab 19.00 Uhr am Tag des Konzertes an der Abendkasse. Für Schüler mit Schülerausweis ist der Eintritt frei. Veranstaltungsort: Stadthalle Plochingen, Hermannstr. 25, 73207 Plochingen.