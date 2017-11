Internationales Weihnachtskonzert

Schon zum 31. Mal findet am Sonntag, dem 17. Dezember 2017 (3. Advent) um 18.00 Uhr in der Stadthalle Sindelfingen das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Das Konzert, das keineswegs nur weihnachtliche Titel zum Inhalt hat, erfreut sich stets großer Nachfrage und ist ein fester Bestandteil der Kulturszene in der Stadt.

Es ist wieder eine Kooperation von Bläsern und Sängern: Neben der Stadtkapelle und dem Jugendblasorchester Sindelfingen stehen der Männerchor von Chorvereinigung/Liederkranz Sindelfingen, verstärkt mit Sängern des Liederkranzes Dagersheim/Darmsheim und des GSV Maichingen auf der Bühne. Ebenfalls beteiligt sind der Gemischte Chor des Liederkranzes Sindelfingen sowie ein Kinder-/Jugendchor aus der Stadt. Die musikalische Leitung haben Stadtmusikdirektor Markus Nau und Chefdirigent Johannes Sorg.