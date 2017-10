× Erweitern Interphases

Wer auf spannend inszenierte ungecoverte Rockmusik steht, dargeboten von einem kraftvollen Schlagzeug, atmosphärischen Keyboardsounds und saftigen, melodischen Gitarrenriffs, wem bei Bowie, den frühen Genesis oder Pink Floyd das Herz aufgeht, wer Radiohead, Nirvana - oder um es mal etwas universeller auszudrücken - die Beatles liebt ... der sollte sich diesen Abend mit INTERPHASES nicht entgehen lassen.

Dem 4Peh-Publikum bereits bestens für ihren abwechslungsreichen und druckvollen Sound bekannt, haben INTERPHASES natürlich auch ihr neuestes Album "Skydancing" mit im Programm. Das Stuttgarter Trio wird diesmal wieder durch ihren Freund Lemmi an der Gitarre bereichert und präsentiert einige Songs gesungen in englisch - und neuerdings auch in deutsch. Darauf dürfen besonders die Fans der Band gespannt sein.