Into the Deep

Eintauchen in Gefühlswelten ...

Heute zu Gast: zwei virtuose Ausnahmemusiker in einer intensiven Begegnung, wie sie nur in dieser Variante entstehen kann. Gänsehaut-Melodien und wundersame Klanglandschaften der international erfolgreichen Komponistin für Filmmusik Martina Eisenreich treffen auf phantastisch feurige Reise-Erzählungen des Akkordeonisten der Erfolgsgruppe Quadro Nuevo: Andreas Hinterseher. Die Komponistin legt eine ganz eigene Tonpoesie vor. Zudem beherrscht sie auf ihrem Instrument – der alten französischen roten Violine – ein ergreifendes Gefühlsrepertoire. Hintersehers fliegende Finger jagen uns durch den Balkan; wunderschöne Valses Musette schicken uns nach Frankreich, während seine Erzählung über einen Morgen in Tunis förmlich den Ruf des Muezzins in den Ohren nachklingen lässt. Dank Soundkünstler Wolfgang Lohmeier entstehen bühnenfüllende Klangmalereien, die man gesehen, gehört und erfühlt haben muss. Tauchen Sie ein in das intuitive Verständnis zwischen den Künstlern! Fühlen Sie die eindringlichen musikalischen Bilder!

Musiker: Martina Eisenreich, Geige, Andreas Hinterseher, Akkordeon, Wolfgang Lohmeier, Schlagzeug, Perkussion