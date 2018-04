Into The Groove!

Für die Schülerbands der Groove Factory der Musikschule Reutlingen ist der Auftritt im franz.K ein Highlight im Jahr. Dieses Mal präsentieren sich sechs Bands mit fast 40 Musikschülerinnen und Schülern.

Mit neuen Songs treten Foxy Brown, Spot One, Jazz in Five, das Beatensemble und Blazing Beatz auf. Das Vocaltrio Golden Gees gibt sein franz.k-Debut.

Zu hören ist Pop- und Rockmusik von Kings of Leon über Destinys Child bis hin zu Deep Purple, dazwischen swingende Jazzstandards und fließender Bossa Nova.