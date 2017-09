INVENTRIO: Das ist der Name eines wunderbaren Klaviertrios, in dem sich der Bandleader Richard Brenner, Moritz Götzen am Kontrabass sowie der Schlagzeuger Niklas Walter dem Kirchheimer Publikum vorstellen.

Die drei Musiker stellen ihre musikalischen Fähigkeiten ganz in den Dienst der gemeinsamen ästhetischen Vision, die von romantischem Lyrizismus, federndem Puls und subtilem Interplay geprägt ist. Aus zarten, lyrischen Melodien entwickeln sich ekstatische Improvisationen, auf komplexere kompositorische Strukturen folgen besinnlich-ruhige Momente. Die Musik des Trios ist zeitgemäß, aber immer nachvollziehbar.

Den Rahmen hierfür liefern vornehmlich Kompositionen von Richard Brenner, die seine Vorliebe für klassische Formen, aber auch seinen Hang zur Ausgestaltung des Details widerspiegeln. Daneben finden sich im Programm des Trios eigenständige Interpretationen von Jazzstandards.

Wie gut dieses musikalische Konzept aufgeht, zeigen viele Konzerte im In- und Ausland sowie die äußerst fruchtbare Zusammenarbeit des Trios mit dem renommierten Trompeter Uli Beckerhoff, der die jungen Musiker im Rahmen seiner Dozentur an der Essener Folkwang-Universität der Künste kennenlernte und schnell für ein gemeinsames Bandprojekt gewinnen konnte, mit welchem er sich letztes Jahr auch in einem begeisternden Konzert in der bastion vorstellte.

www.inventrio-music.de