INVENTRIO ist der aussagekräftige Name des jungen, 'inventiven' Klaviertrios aus NRW, bestehend aus dem Bandleader, Komponisten und Pianisten Richard Brenner, dem Kontrabassisten Moritz Götzen, sowie dem Schlagzeuger Niklas Walter.Die 3 Musiker stellen Ihre musikalischen Fähigkeiten ganz in den Dienst der gemeinsamen ästhetischen Vision, die von romantischem Lyrizismus, federndem Puls und hochenergetischem Interplay geprägt ist. Ekstatische, erruptive Improvisationen treffen auf zarte, lyrische Melodien und komplexere kompositorische Strukturen auf magische, ruhige Momente. Zeitgemäß, aber immer nachvollziehbar.Die Form hierfür findet sich in den Kompositionen des Bandleaders, die oft seinen Sinn für klassische Formen und Detailverliebtheit widerspiegeln, sowie in eigenständigen Interpretationen von Jazzstandards.Daß das musikalische Konzept aufgeht, und das Zusammenspiel passt, zeigen die erfolgreichen Konzerte, die das Trio seit der Gründung Ende 2012 gab – darunter ein Mittschnitt des WDR im Rahmen des 'WDR3 Campusjazz', ein Auftritt beim Klavierfestival Ruhr 2016 und internationale Konzerte an der Seite des renommierten Trompeters Uli Beckerhoff.

Der 'innere Schwung', der die Zuhörer- als auch die Band selbst- bei den Auftritten erfasst, entsteht immer wieder aufs Neue und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Richard Brenner - Piano/KompositionMoritz Götzen - BassNiklas Walter - Drums