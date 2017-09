Invsn, Laura Carbone

INVSN bestehen neben der schwedischen Punk- und Hardcore-Legende Dennis Lyxzén (Refused) aus Sara Almgren, die ebenso wie Lyxzén Teil der Band The (International) Noise Conspiracy war, sowie Christina Karlsson (Tiger Forest Cat), Anders Stenberg (Lykke Li) und André Sandström (DS-13). Am 09. Juni 2017 werden INVSN ihr neues Album „The Beautiful Stories“ veröffentlichen. „One of the most exciting and experimental and genuine works of art I ever been a part of“, so Sänger und Gitarrist Dennis Lyxzén über das neue Werk der schwedischen Postpunk-Band.