Die legendäre IPW-PARTY kehrt am 08.06. in den Karlstorbahnhof zurück! Putsch dich mit demokratisch-türkischem Ayran, feier hart gegen dumme Leitkulturen und sei dabei, wenn der Schulzzug im Karlstorbahnhof entgleist!Für House & Techno aus zum Teil eigener Produktion sorgen die Breidenbach Studio-DJ´s Crécy& KliX. Die Labelnights des jungen Kollektivs gehören zu den spannendsten Veranstaltungsprojekten der Region und die Jungs haben am 08. Juni Großes vor!Und natürlich legen ab 22 Uhr zwei Professor*innen-DJs vom Institut für Politische Wissenschaft, Universität Heidelberg auf: Dieses Mal haben wir das magische Duo DJane #Tosun und DJ Harnisch für euch am Start!