Irische Nacht 2018

Auch in diesem Jahr starten wir die Biergarten Saison 2018 mit einer KNALLER-VERANSTALTUNG, der bereits legendären Irischen Nacht im Biergarten Saline! Nachdem der Himmel im letzten Jahr passend zur Veranstaltung seine Schleusen geöffnet hatte sind wir uns in diesem Jahr ganz sicher dass es trocken bleibt! Und falls doch nicht... so what, ein Guinness schmeckt schließlich auch im Regen ;-)

In diesem Jahr für euch auf der Salinebühne: Die drei tollkühnen Musiker der Black Velvet Band! Seit über 30 Jahren hat sich die Band dem Irish Folk verschrieben. Peter, Udo und Christian begeistern sowohl durch Ihr können an diversen Musikinstrumenten wie auch durch Ihren mehrstimmigen Gesang!

Natürlich darf das schwarze Gold der Grünen Insel an diesem Abend nicht fehlen. Unser eigens dafür gebaute Guinness-Bar versorgt euch den ganzen Abend mit flüssiger Nahrung!

An unserer Whiskey-Theke könnt ihr euch allerlei Hochprozentiges einverleiben. Rauchig, Torfig, Mild, Würzig. Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei!Und zu guter letzt muss natürlich auch für die Hungrigen unter unseren Gästen etwas getan werden. Und wer könnte das besser als unsere tolle Küchencrew aus der Salineküche! Die allseits bekannte Whiskey-Currywurst mit ordentlich Umdrehungen ist natürlich auch wieder mit dabei. Lasst euch überraschen was sich diese Truppe noch hat einfallen lassen!

Hier nochmal alle Facts zum Event:Beginn: 18:00 Uhr Musik: ab 20:30 Uhr Getränkespecial: Guinness und Kilkenny vom Fass Whiskeybar: allerlei Hochprozentiges aus Irland und Schottland Salineküche: Whiskey-Currywurst, Fish & Chips u.v.m.