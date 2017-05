× Erweitern Saline Biergarten

Irische Nacht mit Livemusik ab 20.30 UhrDie Irische Nacht im Biergarten Saline geht in die dritte Runde. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre starten wir auch in dieser Saison mit einer Veranstaltung für alle Freunde der grünen Insel. Dazu gehören ein schwarzes Guinness vom Fass oder ein leckeres Cider wie aus dem Pub. Kulinarisch schöpfen wir wieder aus den vollen. Heiße Fish & Chips gesellen sich zum traditionellen Irish Stew mit Hammelfleisch und unserer legendären Currywurst mit Whiskeysauce. Musikalische untermalt wird der Abend von der Band The Krusty Moors aus Karlsruhe.

Zusammengefasst

Guinness und Kilkenny vom Fass

Cider und leckere Whiskeys aus der Saline-Cocktailbar

Fish & Chips, Irish Stew, Whiskey-Currywurst

Livemusik mit “The Krusty Moors” ab 20.30 Uhr