Irish & American Folk Night

Die Irish & American Folk Nights im Musik-Kabarett Schatzkistl sind längst kein Geheimtipp mehr. Regelmäßig geben sich hier etablierte und kleinere Bands verschiedener Herkunft die Klinke in die Hand. Ob traditionsbewusste Reels und Jigs oder zeitgenössische Interpretation – gespielt wird nur das Feinste an irischem, schottischem, englischem und amerikanischem Folk.

Patchfolk ist eine fünfköpfige Band aus der Rhein-Neckar-Region und seit Jahren fester Bestandteil der Folkszene der Region. Infiziert mit dem keltischen Virus, hat die Band über die Jahre einen eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt, der offen ist für rockige und jazzige Einflüsse. Die für irische Musik typischen Jigs und Reels werden mit Ausflügen auf den Balkan, in die Bretagne, nach Galizien und in die Sümpfe Louisianas verknüpft. Dazu kommen mal gefühlvolle, mal mitreißende Songs aus Irland, England und den USA. Mit reichhaltigem Instrumentarium - Gitarre, Fiddle, Mandoline, Bouzouki, Whistle, Banjo, Ukulele, irisches Akkordeon - und mehrstimmigem Gesang weben die Musiker mit groovigem Kontrabass und einem reichen Arsenal an Percussion einen dichten musikalischen Teppich, der abwechslungsreiche Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Minute garantiert.