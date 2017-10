Eine subtile Komödie in den schottischen Highlands – very british! Ein heruntergekommener Landsitz, auf dem ein Pfau verrücktspielt, eine Gruppe Banker beim Teambuilding, eine ambitionierte Psychologin, eine schwungvolle Haushälterin, eine patente Köchin, Lord und Lady McIntosh, dazu jede Menge Tiere: Isabel Bogdan erzählt in ihrem ersten Roman mit britischem Understatement, pointenreich und überraschend von einem Wochenende, das ganz anders verläuft als geplant.

Familiensonntag im Merlin: Leckeres Frühstück von Organum ab 10 Uhr, die Sendung mit der Maus um 11.30 Uhr und eine Lesung für die Eltern: das ist das all-inklusive-Programm für Familien am letzten Sonntag im Monat. Außerdem: eine Tauschbörse für Kinderbücher und eine Vorlese-Ecke mit den Paten der Leseohren.