Isabella Lundgren Quartet

Am 7. Juli begrüßen die jazzopen die schwedische Jazzsängerin Isabella Lundgren mit ihrem Quartett im BIX.

Mit 23 Jahren veröffentlichte Lundgren ihr Debütalbum „It had to be you” (2013), für das sie von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert wurde. Ihr zweites Album „Somehow life got in the way“ (2014) wurde mit dem renommierten Golden Record Award als bestes Jazzalbum des Jahres 2015 ausgezeichnet. In Skandinavien ist Lundgren fest etabliert und wird von den Swedish Daily News gehandelt als „eines der großartigsten Dinge, die der schwedischen Jazzszene jemals passiert sind“.

Isabella Lundgren wuchs im schwedischen Karlstad auf und entdeckte schnell – geprägt von der Mutter – ihre Begeisterung für den Jazz.

Mit 18 ging sie dann nach New York, um an der New School University for Jazz and Contemporary Music zu studieren. Dort wurde sie schnell Teil der Musik-Szene, arbeitete mit einer Vielzahl von Musikern zusammen, die sich von klassischem Jazz bis hin zu zeitgenössischem Pop und Blues bewegten, und spielte in allen fünf Stadtbezirken.

Besetzung: Isabella Lundgren (voc); Carl Bagge (p); Niklas Fernqvist (b); Daniel Fredriksson (dr)

Official Website: http://www.isabellalundgren.com/

Mehr Infos unter: www.jazzopen.com

Das am 7. Juli im BIX Jazzclub geplante Konzert von Camille O‘Sullivan entfällt leider aufgrund von nicht absehbaren Terminüberschneidungen für eine Filmproduktion in England. Anstelle von Camille O‘Sullivan präsentieren die jazzopen die schwedische Jazzsängerin Isabella Lundgren und haben mit diesem Act mehr als nur Ersatz gefunden.

Gekaufte Tickets für das Konzert von Camille O‘Sullivan behalten ihre Gültigkeit für das Konzert von Isabella Lundgren! Alternativ können die Tickets bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.