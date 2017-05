Der gekonnte Mix aus urbanem Reggae, Dancehall und Tropical Vibes, große Cocktail- und Shishabars, ein liebevoll dekoriertes Areal, die kulinarischen Highlights des Taka Tuka Grill und andere Sinnesfreuden klingen nach dem perfekten Abschluss eines Sommertages; Island Vibes bildet das Fundament und Deinem Barfuß-Tanz auf feinstem Sand steht nichts mehr im Wege.

Die Island Vibes geht dieses Jahr in Runde 4 und der No. 1 Corner Spot befindet sich einmal mehr im Wandel. Gemäß dem Motto "Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen." behälst Du Altbewährtes und fügst der Essenz gutes Neues hinzu.So haben wir es dieses Jahr auch getan und uns dazu entschieden, all die talentierten DJ´s unseres Bekanntenkreises einzuladen am Mittwochabend ganz easy peacy ein wenig zu cornern. ".. & FRIENDS" wird 2017 ganz groß geschrieben.Gemeinsam Cocktails sippen, Beats/Riddims dropen und vor allem ein Schwätzchen in der Sonne halten. Dieses Jahr geht es um Begegnung. Each one, teach one.. One Love, One Heart, One Destiny...