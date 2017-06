Italienischer Markt

Dolce Vita in Heilbronn. Beim Italienischen Markt verwandelt sich der Heilbronner Kiliansplatz in den "Placa Kilian". Lebhafte italienische Händler bieten mediterrane und traditionelle italienische Köstlichkeiten wie Käse, Wurst, Obst, Gemüse, Öl, Oliven, Brot, Wein und vieles mehr zum Kauf an. Gesprochen wird auf Italienisch, verhandelt mit landestypischen Handbewegungen. Genießen Sie bei einem Espresso, einem guten Glas Wein, den bekannten "Dolce", Pasta oder Pizza, mitten im pulsierenden Marktleben, die stimmungsvolle Atmosphäre Italiens. Dabei spannen sich die Sonnensegel wie ein Baldachin über den Platz. Am Samstagnachmittag und –abend umrahmt Livemusik mit gefühlvollen Balladen und heißen Rhythmen voller Lebensfreude das "festa italiana". Der Italienische Markt hat am Donnerstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet und am Samstag von 10 bis 22 Uhr.