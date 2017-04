Ray Okpara lädt zum Tanz: Inspiriert durch Charles Bukowskis gleichnamiges Gedicht entstand die Partyreihe „It's Ours“, im Rahmen derer der aus Mannheim stammende DJ und Produzent Ray Okpara befreundete Acts an die Turntables holt. Bei seinem Date Ende Mai im Climax handelt es sich dabei um keinen Geringeren als Samuel Talman aka Okain. Der Wahlberliner, der ursprünglich aus Paris stammt, ist aus der Szene seit über 15 Jahren nicht mehr weg zu denken. Nach Veröffentlichungen auf renommierten Imprints wie Tsuba, Bpitch Control, Hypercolour, Quartz und Truesoul hat er 2015 sein eigenes Vinyl-Only-Label Talman Records an den Start gebracht. Sam und Ray sind nicht nur beste Freunde, sondern harmonieren auch musikalisch perfekt – von daher kann man getrost mit einer wilden Nacht rechnen, wenn die beiden gemeinsam am DJ-Pult stehen. Oder, um mit einem weiteren Zitat von Charles Bukowski zu enden: „Some people never go crazy. What truly horrible lives they must live.“ Climax ahoi!