Am Samstag, den 25.11. um 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, in der Halle des Im Wizemann, kommt das Musikalische Multitalent und Lilyhammer Hauptdarsteller Steven van Zandt alias Little Steven mit Band.

Little Steven - einer der größten zeitgenössischen Künstler des traditionellen Rock and Roll kommt mit „The Disciples of Soul“ nach Deutschland. Die Presse lobte die Shows in diesem Sommer als „Highlight“ (radiosaw.de) und betitelte sie sogar als „zündend“ (lvz.de). Gerade erst haben sie mit „Soulfire“ nach 15 Jahren wieder ein neues Album veröffentlicht und kehren damit eindrucksvoll zurück zu den Wurzeln des Rhythmus und Blues. Ein Ausnahmetalent im Bereich Live Musik, aber auch im Film als Schauspieler (z.B. Lilyhammer, Die Sopranos), sowie als Filmmusikkomponist & Produzent (z.B. The Expendables 3, Kevin allein in New York) beehrt uns mit seiner Bans für 4 Show im November & Dezember 2017. Und das sind nur einige wenige Talente.

Nachdem Steven Van Zandt den „Jersey Shore“-Sound kreierte und einer der Gründungsmitglieder in Bruce Springsteens E Street Band wurde, zog er weiter und wurde ein äußerst erfolgreicher Solo-Künstler, mit seiner eigenen Band „Little Steven & The Disciples of Soul“. Van Zandt selbst sagt: „Ich bin mein eigenes Gerne“, was die unbeschreibliche Mischung der verschiedenen Musikrichtungen, die er in seine Musik einfließen lässt, auf den Punkt bringt.

Dass Little Steven ein ausgezeichneter Songwriter und Produzent ist, hat er in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Seine Songs wurden unter anderem von Größen wie Jackson Browne, Pearl Jam und Jimmy Cliff dargeboten. Mit seinem 1985 geschriebenen Protestsong „Sun City“, aufgenommen mit 50 international bekannten Künstlern, unter anderem mit Legenden wie Bruce Springsteen, Bono, Bob Dylan und Run D.M.C., kreierte er eine Hymne gegen Apartheid. Man erinnert sich auch gerne an legendäre Auftritte wie das “The Anti-Apartheid” Konzert im Central Park, “Nelson Mandela's 70th Birthday Tribute Concert” im Wembley Stadion und den “International Peace Day”, den er mit Peter Gabriel leitete.

Nun das großartiges Album „Soulfire“, bei dem Songs die Little Steven über zwei Jahrzehnte geschrieben hat und ein James Brown Cover, zusammen kommen. Das Ergebnis ist eine musikalische Wohltat mit verschiedenen Einflüssen und Stilen die Little Stevens Musik ausmachen.

Mit Stevens rauer Stimme und der Vielseitigkeit von verschiedenen Musikstilen die in seiner Musik aufeinander treffen, entsteht etwas Großartiges. „Mit Gitarre und in Mantel, samt unvermeidlichem Piratentuch. Ein Freibeuter des Rock’n’Roll auf musikalischer Kaperfahrt und vielleicht sogar sexyer, in jedem Fall aber charismatischer, als es Karibikpiratchen Johnny Depp je sein könnte.“ (lvz.de) Wer dieses „Soulfire“ und die Einzigartigkeit dieses multitalentierten Musikers nicht verpassen will, der sollte unbedingt bei seiner Deutschlandtour dabei sein und ein Konzert erleben, das laut Presse noch lange „nachglüht“ (lvz.de).

Kartenkauf in der Konzertkasse im Saturn, Kartentelefon 0711 22 11 05 oder www.musiccircus.de.