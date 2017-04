× Erweitern Picasa

Slawische Seele trifft auf Jazz, Punk - und mehr!

Seit 2004 touren die vier Musikerinnen aus St. Petersburg jedes Jahr durch zahlreiche Clubs und Festivals in ganz Europa mit ihrer unverwechselbaren und packenden musikalischen Art: sie holen sich ihre Inspiration bei den musikalische Traditionen ihrer slawischen Heimat, bewegen sich aber kreativ in alle erdenklichen Stilrichtungen, sodass auf ihren Liveshows zwischen gefühlvollen Songs und kraftvollem Punk alles möglich ist - das ist pure musikalische Anarchie!Ihr musikalischer Ausdruck ist mächtig energiegeladen und temperamentvoll, dabei aber auch verspielt und humorvoll, immer weiblich und stolz. Wenn die Akkordeonspielerin ihr Instrument anstimmt, träumen wir von den russischen Weiten, der Einsatz der entfesselt dröhnenden E-Gitarre erweckt jedoch sofort das subversive Lebensgefühl der Großstadt. Dieses urbane Gefühl bringt uns IVA NOVA bereits zum dritten Mal in den Jazzclub!„Iva Nova ist definitiv die angesagteste weibliche Band in ganz Russland!” Rolling Stone„Sie durchbrechen mit viel Freude alle musikalischen Barrieren - Folk, Punk Rock, Rock'n'Roll, Art Rock – und das mit einem unglaublichen und energiegeladenen Talent.” fRoots

Musiker:

Anastasia Postnikova, Gesang

Natalia Potapenko, Akkordeon

Elena Novikova, Bass

Katya Fedorova, Schlagzeug