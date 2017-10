× Erweitern Dieversity

Am 10.11.2017 veranstalten die Würzburger Modern Melodic Death Metaller von Dieversity ihr 2. Long Winter Nights Festival mit dabei sind diesmal die Jungs Ivory Tower (Progressive Metal aus Kiel), All Will Know (Melodic Death Metal aus Darmstadt ) und Nino Helfrich (Instrumental Metal aus Hamburg).