Jürgen Sturm & Mary Jane & Nobbe Hahn

Stand er früher mit seiner Classic Rock Band ROCKING DADDIES auf der Bühne, so unterhält der Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm seit 4 Jahren mit ACOUSTIC STORM und Classic Rock - Unplugged die Gäste beim alle 2 Jahre stattfindenden Fliegerfest des Flugsportvereins Ammerbuch - Herrenberg. Mit dabei am Cajon Mary Jane und "Mr. Schnellfinger" Nobbe Hahn als "Special Guest" an der Gitarre.

Von den Stones über Jimi Hendrix und Oasis bis hin zu Pink Floyd und Family of the Year ist alles dabei. Party eben!