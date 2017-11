J. S. Bach: Weihnachtsoratorium

Kantaten I, III und V

"Jauchzet, Frohlocket!" So schallt es vielstimmig, wenn das unübertroffene Weihnachtsoratorium zur Feier der Geburt Jesu Christi aufgeführt wird. Am 17.12.2017 spielt BachWerkVokal Salzburg unter der musikalischen Leitung von Gordon Safari im Weißen Saal des Stuttgarter Schloss die Kantaten I,III und V. In kammermusikalischer Besetzung gelingt es diesem Ensemble, die Klarheit der Bachschen Komposition herauszuarbeiten und die Erhabenheit der Musik in den Vordergrund zu stellen. Freuen Sie sich auf das Weihnachtsoratorium, das zum Fest gehört wie Glockenläuten und Geschenke!

Künstler: Gordon Safari, musikalische Leitung BachWerkVokal Salzburg