Ja ka scha! - So ist das Leben

Hier strömt die Musik direkt aus dem Herzen in ein musikalisches Feuerwerk, denn „ja ka scha“ bedeutet „so ist das Leben“. Und alle Emotionen, die das Leben beinhaltet, bringt das international besetzte Ensemble musikalisch auf die Bühne - mit Vokalisten, Tänzern, Violinen, Gitarren, Akkordeon, Balalaika, Kontrabass, Mandoline und Percussion.Schon einmal haben sie ihren einzigartigen Mix, dessen Spektrum an Rhythmen und Klängen von russischen Romanzen über Zigeuner-weisen, Tango der 1920er Jahre, Klezmer, italienische Lieder, ungarischem Csárdás bis hin zu Latino Sounds reicht, in der Alten Kelter dargeboten. Freuen Sie sich auf ein weltmusikalisches Fest!