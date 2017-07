Ja wir wollen vergnügt sein. Fränkische Volksmusik aus fünf Jahrhunderten

Die „Bad Windsheimer Sänger und Spielleut“ wurden schon oft beispielhaft als„Botschafter fränkischer Volksmusik“ bezeichnet und haben die fränkische Volksmusikszene in den vergangenen 50 Jahren entscheidend mit geprägt.Auch wenn die personelle Besetzung der Gruppe im Laufe der Jahre mehrfach gewechselt hat, so sind die Sänger einem Grundsatz immer treugeblieben: Präsentation überlieferter, fränkischer Volksmusik in konzertanter Form und zwar in hoher gesanglicher und musikalischer Qualität, wobei das Hauptaugenmerk auf einem sauberen, stilechten und ausdrucksvollen – meist vierstimmigen – a-cappella-Gesang liegt.