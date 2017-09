Lappland-Balkan-Sound mit Charme und Hingabe

Die Musiker von Jaakko Laitinen und Väärä Raha kommen aus Lappland, genauer aus den Dörfern Inari, Salla und aus der Stadt Rovaniemi. Die Musik der Band ist eine ganz eigenwillige und einzigartige Melange. Fast sämtliche Lieder sind selbst geschrieben und alle sind inspiriert aus diesen Hauptzutaten: alte und neue Roma-Lieder vom Balkan, russische Romanzen sowie finnischer Tango und Humppa. Mit Trompete, Bouzouki, Akkordeon, Kontrabass und vor allem dem schmissigen Gesang von Bandleader Jaakko Laitinen versprühen die fünf Finnen die entfesselnde Kraft glühender Emotionen auf der Bühne. Ihre reizvollen Lieder und Tänze handeln von Liebe, bitterer Schönheit, der Endlichkeit des Seins, von Erinnerungen, Hoffnung, Enttäuschungen und der Sehnsucht nach endlosem Glück. Freude und Schmerz scheinen gleichzeitig durch die Melodien und Texte, wie sie auch im Leben meist zusammen auftreten. In ihrer finnischen Heimat gelten sie zu Recht als der wildeste Live-Act weit und breit! Internationalen Erfolg hatte die Band bisher in ganz Europa und Asien – überall brachten sie die Massen zum Toben. Höchste Zeit also, dass sie zu uns in den JAK kommen ...

Musiker:

Jaakko Laitinen, Gesang

Markus Pajakkala, Saxofon, Flöte

Marko Roininen, Akkordeon 27

Tuomo Kuure, Kontrabass

Janne Hast, Schlagzeug