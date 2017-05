Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni 2017 trifft sich das Japanese Car Tuning Forum „Jacatu“ wieder auf dem Gelände des TECHNIK MUSEUM SPEYER. Das asiatische Automobil Tuning Treffen findet bereits zum 12. Mal statt und hat in Speyer schon regelrecht Tradition. Von Jahr zu Jahr reisen mehr Teilnehmer aber auch Fans der japanischen Tuning Szene an, so dass bis zu 600 Fahrzeuge erwartet werden. Ob Sonderlackierung oder Spezialausstattung, ob Interieur Tuning oder Hifi-Umbau – das Jacatu Treffen wird bunt, vielfältig und laut.

Am Samstag, 17. Juni 2017, stehen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter anderem Fahrzeugbewertungen in verschiedenen Kategorien und Schalldruckmessungen auf dem Programm. Weiterhin gibt es den „Best of Neon“ Wettbewerb, einen Allrad-Leistungsprüfstand und eine Händlermeile. Die Fahrzeuge sind nach Marken sortiert auf der großen Parkfläche bei der Eventhalle Hangar 10 aufgestellt. Am Sonntag, 18. Juni 2017, sind von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr beim markenoffenen Treffen Fahrzeuge aller Art erlaubt. Unter dem Motto „Tuning mit Herz“ wird das Jacatu Forum auch in diesem Jahr wieder für einen wohltätigen Zweck spenden.