Jacq Dorn - Virtuose Gitarrenmusik

Jacq Dorn

In Jacq Dorns Musik bahnen sich Klänge und Tonfolgen als musikalische Reflexionen elementarer Erfahrungen ihren Weg aus jenen Regionen menschlicher Empfindung, die von Tiefe und Melancholie durchdrungen sind, direkt zu Herz und Geist des Hörers. Lyrische Themen werden dabei immer wieder von furiosen virtuosen Passagen kontrapunktiert. Dabei bewegt sich der Gitarrist kroatischer Abstammung kompositorisch wie auch interpretatorisch zwischen verschiedenen Musikstilen. Das Fundament seiner Eigenkompositionen bildet meistens die »Ernste Musik«. Hierzu gesellen sich Einflüsse anderer Stile, wie dem Flamenco oder der slawischen Musik. Das aktuelle Konzertprogramm ist auf der CD „CRIANZA“ zu hören, auf der neben Solokompositionen auch Werke enthalten sind, die für Gitarre und Streichorchester arrangiert und von Musikern des Slowakischen Symphonieorchesters eingespielt worden sind.

Infos

Jacq Dorn (Jahrgang 1971), diplomierte in München als »Diplom Musiklehrer« und »Staatlich geprüfter Musiklehrer«. Zur weiteren künstlerischen Entwicklung folgte ein Studiengang an der Universität Mozarteum in Salzburg mit dem Abschluss »Magister Artium« und diverse Meisterkurse. Er spielte in und komponierte für seine Rockband »Rouvian Flave«, arbeitete als Studiomusiker, komponierte Filmmusikbeiträge und spielt im virtuosen Gitarrenduo Anderson/Dorn (CD »Essences«).