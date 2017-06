Am 4. Juli steht bei Konzertreihe JägerCampFire die fünfköpfige Band DIA auf der Bühne. Die Stuttgarter haben kürzlich ihr Debütalbum „Lass uns ein Stückchen gehen“ veröffentlicht und bringen große Gefühle in die deutschsprachige Pop-Szene. „Keine Angst vor DIA-Abenden“ lautet der Claim dieser noch jungen Stuttgarter Band. Denn bis sich DIA im Winter 2015 gründeten, galten Dia-Abende bekanntlich als sterbenslangweilig. Das ist nun vorbei, denn der Deutsch-Pop-Sound des Stuttgarter Quintetts, bestehend aus Vitali Ehret (Gesang, Gitarre), Hannes Donel (Gitarre), Peter-Philipp Röhm (Keys), Annika Strobel (Bass) und Steffen „GiGi“ Fritz (Schlagzeug), ist ein Parforceritt der Emotionen und somit abendfüllend unterhaltsam. Der Legende nach liefen sich die fünf Musiker zufällig im eiskalten Riga über den Weg und landeten nachts in einer Hotelbar. In der gelösten Stimmung kam man schnell ins Gespräch - über das Leben, die Liebe und Musik. Nach einigen Gläsern sprang Annika auf den Tresen, begann zu singen und noch in der Nacht vollzog sich die Bandwerdung von „DIA“. Die Magie von Riga konnte man konservieren und in musikalische Taten umsetzen. Obwohl es DIA noch gar nicht so lange gibt, legt man eine beachtliche eingespielte Reife an den Tag und zeigt gleichzeitig ein ausgesprochen breites Reservoir an musikalischen Möglichkeiten und den Mut zur großen Geste, verbunden mit einem ungewöhnlichen Gespür für die Reize der Reduktion. Das alles vereint die Band auf ihrem Debütalbum „Lass uns ein Stückchen gehen“, das im Frühjahr 2017 veröffentlicht wurde. Spätestens wenn man die Platte hört, weiß man: Es gibt keinen Grund mehr, sich vor DIA-Abenden zu fürchten! Und das JägerCampFire ist sowieso immer die perfekte Alternative an jedem ersten Dienstag im Monat – und nicht nur, wenn euch jemand zu einem Dia-Abend einladen sollte.

JägerCampFire im JägerCampus Deutschsprachiger Pop mit DIA (Stuttgart) Bergamo/Transit

Dienstag, 4. Juli 2017, Doors 19:00 Uhr, Beginn 20:30 Uhr, Eintritt frei