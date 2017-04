Jagoo meets Zappa

Pat Morita (Sandtogether) Zeitverschiebung DJ-Set nemelka (Jagoo Records) kriZe (Jagoo Records) - Neues Spiel, neues Glück, könnte man sagen: Jagoo Records lädt ins Climax ein und fünf Acts treten an, um die Nacht zu einem Fest werden zu lassen. Der Austausch zwischen Jagoo und dem Kunstverein Sandtogether und deren Resident-DJs läuft schon eine ganze Weile und wird in Zukunft noch mehr ausgebaut werden, öffnet im Mai doch ein vereinseigenes Kulturzentrum in Schwäbisch Gmünd die Pforten. „Zappa“ wird die neue Location für Musik, Kunst und Kultur heißen und bietet, neben astreiner Licht- und Tonanlage, ein buntes Programm, dessen roter Faden die Qualität der Inhalte sein soll – in allen genannten Richtungen. Hier sind nicht nur die Locals Tillmann Gatter und Pat Morita beheimatet, sondern auch die Jagoo-Macher nemelka und kriZe waren als Residents regelmäßig im temporären Underground Club „Sanderground“ mit am Start. Beim Gig im Climax kommen außerdem noch die Zeitverschiebung-Jungs mit einem DJ-Set dazu, um den Abend abzurunden. Und wie es aktuell bei Jagoo sonst so aussieht? Das Label ist mit dem Release von Blind auf dem Markt, inklusive Remixen von Alyne und Gottlieb Scheppert, als nächstes steht dann der Longplayer von Mau & Mau an, der noch im Mai veröffentlicht werden soll!