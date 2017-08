Jagoo Records meets Katermukke

Sascha Cawa ist einer der Resident-DJs des Kater Blau in Berlin und zudem einer der wichtigen Protagonisten im „Katermukke“ Label-Netzwerk. Als „stiller“ Producer einiger der Bar25-Clubhymnen und Produktionspartner namhafter Artists wie Dirty Doering, Britta Arnold oder Madmotormiquel, schleift und bastelt er seit Jahren mit am weltweit als „Berlin Techno“ bekannten Sound und ist aus diesem Kosmos nicht mehr wegzudenken. Seine letzten EPs und Remixe landeten auf bekannten Labels wie Heinz Music, Formatik, Ursl, Dear Deer oder Karera, zudem ist er regelmäßiger und gern gesehener Künstler auf Festivals wie der Fusion, dem SonneMondSterne oder dem Garbicz. Zusammengefasst also eine echte Berliner Koryphäe und Mitgestalter der Berliner Szene mit internationaler Bekanntheit. An diesem Abend steht Sascha Cawa natürlich nicht die ganze Nacht alleine an den Turntables, sondern erhält von den Jagoo-Artists Blind und kriZe Support via Sound aus der Konserve. Label-Buddy Nemelka hingegen wird an diesem Abend seinen recht freshen und bisher nur selten gehörten Live-Act darbieten. Minimaler, trippiger aber stets grooviger Sound kommt aus seinem Digital/Analog-Set-up, der mit Sicherheit die Tanzfläche aufwirbeln wird. Man darf sich auf einen besonderen Abend mit zeitgenössischen Acts, tanzfreudige Crowd und einer perfekt eingestellten Climax-Anlage freuen – wie es die Gäste hier eben gewohnt sind!