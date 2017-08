× Erweitern Tanzschule Vö

Der Jahresball der Tanzschule Vö kehrt am 30. September, nachdem er jetzt drei Mal in der Fleiner Kulturhalle Flina stattfand, zurück in die Heilbronner Harmonie, wo gleichzeitig die jugendlichen Tanzschüler ihren ersten Abschlussball erleben dürfen. Die Jugendlichen haben an 18 Kursabenden fleißig trainiert und fiebern ihrem ersten großen Ball entgegen. Gemeinsam feiern junge, junggebliebene und reifere Kunden der Tanzschule Vö einen tanzreichen Herbstball in der Heilbronner Harmonie. Tänzer aus dem Heilbronner Unterland sind herzlich aufgefordert mitzufeiern. Aber auch Gäste, welche das Tanzbein nicht schwingen möchten, werden bestens unterhalten. Die Tanzschule Vö präsentiert am Ballabend Shows aus den Bereichen – Jumpstyle, Stepp- und Lateintanz. An einige Jugendliche wird das Gesellschaftszertifikat überreicht. Für die musikalische live Unterhaltung sorgt die Band »LA Company«, für das leibliche Wohl die Küffner Gastronomie. Unmittelbar an den Herbstball anschließend findet ab 1.30 Uhr die legendäre Vö-Nachballparty statt