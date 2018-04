Jahreskonzert

Am Sonntag, 06. Mai 2018, 18.00 Uhr, gibt das Göppinger Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Martin Gunkel sein traditionelles Jahreshauptkonzert in der Stadthalle.

Auf dem Programm stehen die Festliche Ouvertüre A-Dur op. 96 von Dimitri Schostakowitsch, die „Italienische Sinfonie“ Nr. 4 A-Dur op. 90 von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Romanze F-Dur op. 50 für Violine und Orchester von Ludwig van Beethoven (Solist: Jakob Kammerlander, Violine), der Slawische Tanz g-Moll op. 46 Nr. 8 von Antonín Dvo?ák sowie die Ballettmusik zur Oper „Margarethe“ von Charles Gounod.

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester gehört zum Ensembleangebot der Städtischen Jugendmusikschule Göppingen. Dirigent des Orchesters ist seit 1989 Stadtmusikdirektor Martin Gunkel. Rund 100 junge Musikerinnen und Musiker gehören dem Ensemble an. Konzertreisen und internationale Jugendbegegnungen führten das Göppinger Jugendsinfonieorchester mehrfach nach Spanien, Italien, Frankreich, Norwegen, Ungarn, Österreich, Lettland, Großbritannien und in die USA.

Das JSO musizierte unter anderem in der Carnegie Hall New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, im Palau de la Musicá Catalana Barcelona, im Palazzo Pitti Florenz, im Budapester Rathaus, im Nidaros Dom Trondheim, im Theatre Clavé Tordera, in der Gilde Riga, in St. Feliu de Sabadell, im römischen Théâtre Antique in Arles und in der Southwark Cathedral London.

Im Rahmen seiner USA-Reise 2015 nahm das Göppinger Jugendsinfonieorchester mit großem Erfolg am renommierten New York International Music Festival teil und wurde in der Carnegie Hall New York mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

In den kommenden Pfingstferien folgt das Göppinger Jugendsinfonieorchester einer Einladung zum Venezia Music Festival nach Italien. Im Herbst unternimmt das Ensemble auf Einladung der katalanischen Partnermusikschule "Estudi Teresa Maria" eine Konzertreise nach Spanien mit einem Konzert im Gran Teatre del Liceu Barcelona, dem berühmten Opernhaus der katalanischen Hauptstadt.