Entspanntes Feiern ohne Teens und Twens. Wem danach der Sinn steht, der ist bei unserem Jahrgangstreffen genau richtig! Wie jeden ersten Freitag des Monats treffen sich feierwillige Thirtysomethings & Co. zum zwanglosen Get-Together und gekonntem Abfeiern in entspannter Atmosphäre. Bis 24 Uhr ist unser kostenloses, aber reichhaltiges Buffet mit allerhand internationalen Köstlichkeiten zu genießen. Im Großen Club stellt DJ Chris David mit den besten Hits eures Jahrgangs sicher, dass die zugeführten Kalorien es sich nicht allzu gemütlich an den Hüften machen und umgehend abgeschüttelt werden. GROSSER CLUB: DJ CHRIS DAVID