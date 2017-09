Eine Initiative zur Stimulanz innerer Schwingungen - Ladies and Gentlemen, come on, shake your funky bones!

Es ist wieder soweit! Nachdem DJ Tommy im Frühjahr sein Debüt in Weinstadt gab und das Tanzvolk ihn feierte, wird er an diesem Abend wieder alle Register ziehen, um den Keller zum Beben zu bringen. Im Stiftskeller rotiert die Glitzerkugel, wirbelt Buntlicht durch den Raum, und die Bässe wummern. Nebenan im JAK-Keller lädt gemütliche Kneipenatmosphäre bei Long-Drinks und Kerzenschein die Gäste zum Plaudern an. Es gibt die Klassiker der 70er/80er/90er auf die Ohren, raffiniert verwoben mit Pop-Perlen der Neuzeit – Hits, die den Körper in Wallung bringen und einen unwiderstehlichen Drang nach Bewegung wecken.

Eine wunderbare Gelegenheit, mit Freunden, Bekannten und anderen netten Leuten, die man unbedingt kennenlernen sollte, gemeinsam die Koordination der Gliedmaßen zu schulen und die allgemeine Beweglichkeit zu mobilisieren. Die JAK-Disco bietet damit zwei Mal im Jahr ein erfrischend stimulierendes Angebot für tanzfreudige junge Leute jeden Alters – yeah!