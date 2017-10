Jake La Botz (USA)

Ein in der Punk-Rock-Szene verwurzelter „Juvenile Delinquent“ war er, als ihm Ende der 1980er Jahre in seiner Heimatstadt Chicago beigebracht wurde, den Blues zu spielen – von den letzten der damals noch lebenden „Pre-War-Blues-Man“ wie DAVID „HONEYBOY“ EDWARDS (der schon gemeinsam mit dem legendären ROBERT JOHNSON musiziert hatte) und HOMESICK JAMES (einem Verwandten von ELMORE JAMES). Heutzutage in Nashville ansässig, kombiniert er deren authentischen Delta-Blues zusätzlich mit Rhythm’n’Blues-Grooves sowie Elementen des frühen Rock’n’Roll, mit Gospel und etwas Country; so auch auf seinem aktuellen, inzwischen bereits achten Album „Sunnyside“, erschienen im vergangenen Jahr auf Hi-Style Records. Und es ist sicherlich nicht nur Zufall, dass einen das musikalische Endergebnis dann an seinen bekannten Freund und Förderer denken lässt – den großartigen JD MCPHERSON, mit dem er sich nicht nur öfters die Bühne, sondern ebenso das Plattenlabel und den Produzenten JIMMY SUTTON teilt, der bei beiden auch den Kontrabass zupft. Zu seinen größten Fans gehört übrigens STEVE BUSCEMI, der ihm eine zweite Karriere als Schauspieler eröffnete: Mittlerweile ist der Mann in Filmen wie „Ghost World“ (mit SCARLETT JOHANNSON) und dem Blockbuster „Rambo“ sowie in der Fernsehserie „True Detective“ zu sehen gewesen. Nachdem er vor zwei Jahren gemeinsam mit POKEY LAFARGE auf Tour in Europa war, wird er nun erstmalig nach Stuttgart kommen!