Jakob Manz Duo

Jakob Manz, mehrfacher Bundespreisträger bei Jugend Musiziert und Jugend Jazzt, ist seit Oktober 2016 Jungstudent für Jazz Saxophon in Stuttgart. Mit fünf Jahren begann er Schlagzeug zu spielen, bevor er über die Blockflöte zur Improvisation und zum Jazz kam. Pianist Hannes Stollsteimer ist neben der Tätigkeit in diversen Formationen wie z.B. dem „Landesjugendjazzensemble Baden- Württemberg“ Student für Jazz-und Popularmusik bei Hubert Nuss in Stuttgart. Zudem absolvierte er ein Auslandsjahr in der renommierten Jazzstadt Krakau. Die jungen Musiker bereiten ihrem Publikum einen stimmigen und abwechslungsreichen Abend, an dem sowohl eigen interpretierte Standards als auch eigene Kompositionen gespielt werden. Durch die enorme Leidenschaft der Musiker getrieben erfährt das Publikum mitreißende und bezaubernde Reisen durch Groove und Harmonie.

Jakob Manz – Saxophon

Hannes Stollsteimer - Klavier