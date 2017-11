× Erweitern Jakob Obleser

"Jacques et les bleus", zu deutsch "Jakob und die Blauen", ist das Ergebnis eines zehnmonatigen Studienaufenthaltes in der französischen Weltmetropole Paris. Dort verbrachte Jakob Obleser, junger Kontrabassist der aufsteigenden Stuttgarter Musikszene, zwei Semester im Fach Jazz. Mit Hilfe einiger der gefragtesten jungen Musiker für experimentellen Jazz aus Paris wird im BIX ohne Wenn und Aber gespielt und ein ganz eigener, frischer Sound auf die Bühne gebracht. Vom musikalischen, sowie nichtmusikalischen Alltag in Paris inspiriert, werden Eigenkompositionen, sowie freie Improvisationen Gehör finden und die Stuttgarter Ohren ordentlich durchspülen!

Besetzung: Pierre-Marie Lapprand (sax); Paco Andreo (tmb); Thibault Gomez (p); Jakob Obleser (b); Benoît Joblot (dr)