Jakuzi (Tur)

Synthpop, Krautrock. Joy Division, Human League, Roxy Music - Wie könnte man die Musik von Jakuzi am besten beschreiben? Kadiköy Sound? Der Istanbuler Stadtteil Kadiköy hat sich in den Jahren der erdrückend konservativen politischen Atmosphäre zu einer Art Oase entwickelt, in die sich all jene flüchten, die nach Freiräumen suchen: politisch Linke, LGBT und Queer Communities, Musiker, Künstler, Hipster, Filterkaffetrinker, jede Menge Möwen und jede Menge Katzen. Kadiköy wurde zu einer “Arche ohne Noah”. Hier gründeten Taner Yücel und Kutay Soyocak 2015 Jakuzi. Ihr Debütalbum “Fantezi Müzik” erschien 2016, zunächst als Kasette bei Domuz Records, 2017 dann beim Berliner Label City Slang. Jakuzis unkomplizierter Umgang mit diversen musikalischen Einflüssen, ihr Erfindungsreichtum und die spielerische Leichtigkeit, mit der sie sich zwischen den Einflüssen bewegen, begeistert. Soyocak’s Stimme klingt mal wie Brian Ferry, mal wie Ian Curtis; und das auf türkisch. Wie die Texte mit dem 80er Jahre Sound harmonieren, ist bemerkenswert. Die Queer Ästhetik, die sich Jakuzi von den Songtexten bis zu den Albumcovern zu eigen gemacht hat, ist in der Türkei nicht wirklich hoffähig. Man begegnet Jakuzi weder im Radio noch im Fernsehen. Um so erstaunlicher die Mundpropaganda, die von Kadiköy ausgehend London, Berlin und jetzt auch Heidelberg erreicht hat.