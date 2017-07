Zum zweiten Mal dieses Jahr feiern wir Heilbronns Dancehall Hotspot, JAMAICAN CREAM, am schönsten City Beach Deutschlands - dem Hip Island in Heilbronn.

Sonne, Palmen, kühle Drinks, wunderschöne Menschen, Dancehall Music und dich!! Was will man mehr??Naja, vielleicht das besondere Etwas? Ein kleinwenig Festivalflair in der Stadt?!