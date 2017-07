„ Jamas! Griechisches Sommerfest “ für Menschen mit und ohne Behinderung

Am Samstag, 05.08.2017, veranstaltet das Stuttgarter Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZsL) sein Sommerfest für Menschen mit und ohne Behinderung. In diesem Jahr lautet das Motto: „ Jamas! Griechisches Sommerfest“ . Die Gäste erwarten frisch zubereitete griechische Speisen und Getränke sowie Live-Musik. Das barrierefreie Fest findet unter freiem Himmel auf der Grünfläche hinter der Beratungsstelle in der Reinsburgstr. 56, 70187 S-West, statt. Bei Regen bietet ein Festzelt Schutz vor Nässe.

Auf einen Blick:

Jamas! Griechisches Sommerfest Samstag, 05. August 2017 , ab 15:30 Uhr Im Park hinter Reinsburgstr. 56 Griechische Speisen und Getränke Live-Musik und Programm Die Räumlichkeiten des ZsL Stuttgart und das Festgelände sind barrierefrei. Das ZsL Stuttgart ist eine unabhängige Beratungsstelle von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Peter Epp, ABS– ZsL e.V.

Reinsburgstr. 56, 70178 Stuttgart

Tel.: 0711 / 780 18 58| Fax: 0711 / 220 41 33

epp@zsl-stuttgart.de