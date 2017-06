Jamclub-Bands

Als "coole" Musikschule mit Schwerpunkt Jazz/Pop/Rock bringt der Jamclub seit 17 Jahren frischen Wind in den Musikunterricht der Region. 30 Musikdozenten, die größtenteils als aktive Künstler die regionale Musikszene wesentlich mitprägen, kümmern sich um die musikbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Da wird Bandarbeit großgeschrieben. Derzeit proben 12 Bands unter der Anleitung der Jamclub-Musikdozenten. Die jüngsten Bandmitglieder sind noch nicht mal 10 Jahre alt. Es gibt aber auch Bandprojekte für Jugendliche und für Erwachsene, die gerne mit anderen zusammen Musik machen. Regelmäßig steht der musikalische Nachwuchs aus dem Jamclub auf den Bühnen Tübingens. Beim Lagerfeuerabend zeigt eine bunte Auswahl dieser Bands ihr Können. Sie bieten einen bunten Mix verschiedener Musikstile, von Singersongwriter über Chanson bis Pop und Rock. Folgende Bands werden auftreten:

FÄTZ / ON FIRE / ONE NIGHT STAND / OPEN END / EWA & DAVID / SECOND FACE / FRAU WILHELM